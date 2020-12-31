قال الدكتور على عوف، رئيس غرفة الدواء، إن ظاهرة بيع الأدوية سواء الخاصة بعلاج أعراض كورونا أو غيرها من الأدوية المغشوشة، منتشرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من الجاني» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن بائعي هذه الأدوية المغشوشة يستغلون انجذاب البعض لشراء الأدوية الخاصة ببعض الأمراض كزيادة الوزن أو الأمراض الجلدية، ليقوموا بالتسويق لمنتجاتهم المغشوشة.

وحذر المواطنين من شراء الأدوية مجهولة المصدر، قائلًا: «أي دواء يباع عن طريق الفيس بوك فهو مغشوش وغير أمن، واستنزاف لموارد الناس».

وأكد على وجود كميات تلبي احتياجات المواطنين من الأدوية والعلاجات المختلفة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة أسبوعية من قبل هيئة الدواء على الموزعين والمصانع والصيدليات، للتأكد من توافرها.