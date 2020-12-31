نائب عراقي: مجلس النواب يعتزم عدم تمرير الموازنة بصيغتها الحالية

أكد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، محمد الغزي، اليوم الخميس، أن مجلس النواب عازم على أن لا تمرر الموازنة بصيغتها الحالية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن الغزي قوله، إن "قانون الموازنة من القوانين الحيوية في العراق ولا يمكن أن تستمر الدولة من الناحية المالية من دون تشريعه، وكنا نأمل أن يرسل قبل هذا الآوان لكنه جاء متأخراً من قبل الحكومة".

وأضاف، أنه "سيتم التصويت على القانون خلال 45 يوماً أو شهر، حسب توقعي"، مشيراً إلى أنه "ستجري قراءة أولى للموازنة خلال جلسة لمجلس النواب، ثم يحدد موعد الجلسة الثانية بعد الأولى بثلاثة أيام، وتجري مناقشتها وإعداد صيغتها النهائية حتى تعرض للتصويت، بعد عرضها على اللجان وعقد اجتماع لكل لجنة وإبداء ملاحظاتها وآرائها".

ويقول الغزي إن "مجلس النواب عازم على أن لا تمرر الموازنة بصيغتها الحالية، بل هناك مناقلة بين عدة أبواب، لكن لا يمكن زيادة تقدير الموازنة كونها من صلاحيات الحكومة".

كانت وزارة المالية العراقية قد وضعت تقديرات إجمالية في مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل بمبلغ يتجاوز 150 تريليون دينار عراقي وبسعر صرف للدولار الأمريكي يبلغ 1450 دينارا عراقيا لكل دولار.