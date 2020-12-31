تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا للشهر الثالث على التوالي

أظهرت بيانات نشرت اليوم الأربعاء استمرار تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي وذلك للشهر الثالث على التوالي

وتراجع مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر2% عن الشهر السابق إلى 7ر125 نقطة، بعد تراجعه بنسبة 9ر0% إلى 1ر129 نقطة خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، بحسب البيانات المعدلة للاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في الولايات المتحدة.

كان المحللون يتوقعون استقرار المبيعات المؤجلة خلال الشهر الماضي.

ورغم التراجع المطرد خلال الشهر الماضي، فإنها مازالت أعلى بنسبة 4ر16% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.

وقال لورانس يون كبير الخبراء الاقتصاديين في الاتحاد إن "من المهم أن نضع في اعتبارنا أن المبيعات والأسعار الحالية أقوى كثيرا مما كانت عليه منذ عام".

وأضاف أن "السوق سريعة بشكل لا يصدق خلال الشتاء الحالي حيث يستغرق بيع أي مسكن معروض للبيع أقل من شهر في المتوسط بسبب كثرة عدد الراغبين في الشراء الذين يريدون الاستفادة من أسعار الفائدة العقارية المنخفضة بشكل قياسي".