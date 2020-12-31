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اليوم.. انتهاء مهلة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 11:32 ص | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 11:32 ص

تنتهي اليوم الخميس، مهلة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد مدت مدة تحرير الاستمارة لليوم بعد أن كان مقررًا أن تنتهي 26 ديسمبر الجاري.

وأشارت الوزارة، إلى البدء بطباعة كشف بعد انتهاء طلاب المدارس من التسجيل على الاستمارة الإلكترونية.

وأضافت الوزارة، أنها كانت قد أصدرت تعليمات إلى المديريات التعليمية بالتوجيه بدعم عناصر الإحصاء والمعلومات بالمدرسة أو الإدارة أو المديرية بتوفير عدد كاف بكل مدرسة وكل قسم للإحصاء بالإدارة التعليمية، وكذا إدارة الإحصاء بالمديرية وحل مشكلاتهم لا مركزيا.

وأوضحت الوزارة، أن تحرير الاستمارة الإلكترونية هي أحد الإجراءات التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية وليس بديلا عن كتابة الاستمارات الورقية بالمدارس للعام الحالي 2020/2021.


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