قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إن عام 2020 شهد إطلاق منصة مصر الرقمية، لافتًا إلى أن المنصة تقدم 34 خدمة بدون تدخل بشري.

وأضاف العطار، خلال لقاء لبرنامج «خبر اليوم»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء أمس الأربعاء، أن الوزارة ألغت البيروقراطية في 34 خدمة، معربًا عن أمله في إلغاء البيروقراطية في جميع خدمات مصر البالغ عددها أكثر من 500 خدمة.

وأشار إلى إطلاق 30 خدمة إضافية بشكل رقمي في غضون الأسابيع المقبلة، تشمل السجل التجاري والأحوال المدنية والتسجيل العقاري، موضحًا أن الوزارة تعتزم إطلاق 200 خدمة رقمية خلال عام 2021.

وأوضح نائب وزير الاتصالات أن تحقيق التحول الرقمي يعني جعل كل المعاملات رقمية، مضيفًا أن العملية تعني عدم الاحتياج للورق أو التواجد في مكان تقديم الخدمة.

وذكر أن التحول الرقمي عبارة سياسات تدار بالبيانات والمعلومات، مؤكدًا أن العمل يتم على قدم وساق لتحويل المؤسسات المصرية إلى رقمية وتقديم الخدمات للمواطنين.