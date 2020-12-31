كوريا الجنوبية تسجل أقل من 1000 إصابة بكورونا للمرة الأولى منذ 3 أيام

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تسجيل أقل من ألف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية للمرة الأولى منذ 3 أيام.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن السلطات الصحية تفكر في ما إذا كانت ستمدد القيود الأكثر صرامة لمواجهة فيروس كورونا، أو ترفع نظام التباعد الاجتماعي إلى أعلى مستوى وسط عدم وجود علامات توقف في عودة ظهور الفيروس.

وسجلت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها -خلال 24 ساعة- 967 إصابة جديدة بكوفيد-19، منهم 940 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 60740 إصابة.

وتراوح عدد الإصابات اليومي حول ألف إصابة خلال الأسبوع الأخير ويرجع ذلك إلى الإصابات الجماعية في الكنائس والتجمعات الخاصة ومنشأة إصلاحية.

وتوفي 21 شخصا جراء كوفيد-19 في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 900.

وتم رصد خمس حالات إصابة بسلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا، مصدرها بريطانيا.

وقالت سول في وقت سابق إنها ستعلق جميع الرحلات الجوية من لندن حتى 7 يناير لمنع انتشار سلالة كورونا المتحورة في البلاد، بينما تطلب من جميع الركاب القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا إبراز وثائق تثبت أن نتائج اختبارهم سلبية لكوفيد-19.

وتخطط وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها لبدء حملة تطعيم في شهر فبراير لمن هم على رأس قائمة الأولويات، بما في ذلك الأطقم الطبية والأشخاص المعرضون للخطر.