مصرع 12 شخصا إثر تصادم سيارتين بطريق العلاقي في أسوان

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لقي 12 شخصا مصرعهم، منذ قليل، فى حادث تصادم سيارتين بطريق مدخل العلاقي ومدخل برانيس جنوب شرق محافظة أسوان.

دفعت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بأسوان، اليوم، بـ10 سيارات إسعاف؛ لتغطية حادث تصادم سيارتين بطريق مدخل العلاقى ومدخل برانيس جنوب شرق محافظة أسوان؛ ما أدى لمصرع 12 شخصا، تم نقلهم للمشرحة العمومية تحت تصرف النيابة.

كما انتقل رجال الأمن من المرور والمباحث والدفاع المدني؛ لمتابعة والتعامل السريع مع الحادث ورفع آثاره من على الطريق الرئيسي.

يذكر أن الطريق الغربي الصحراوي أمام فارس شهد منذ يومين تصادم سيارتين؛ ما أسفر عن مصرع 12 شخصا واصابة 6 آخرين.