الزراعة والفاو توقعان بروتوكولا بشأن الاستزراع السمكي

وقع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" في مصر، بروتوكول تعاون بين الوزارة والمنظمة بهدف تعزيز حوكمة الأمن الحيوي بقطاع الاستزراع السمكي بكافة المستويات، برعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

يأتي توقيع البروتوكول استمرارا للتعاون التاريخي بين وزارة الزراعة ومنظمة "الفاو" كشريك أساسي للتنمية الزراعية في مصر.

وقال الصياد إن البروتوكول يستهدف تبني استراتيجية وطنية لصحة الأحياء المائية والتوافق على السياسات الحاكمة والإجراءات الفنية وصولا إلى المزارع الإنتاجية، ولتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية من خلال قطاع استزراع سمكي صحي ومستدام.

وأضاف أن الآليات التنفيذية للبروتوكول تتضمن تعزيز قدرات الهيئات الوطنية وقدرات المزارعين وتحقيق شراكة حقيقية بين أصحاب المصلحة بين القطاعين العام والخاص، من خلال الترويج للمارسات الجيدة والإنتاج المسؤول وتقليل المخاطر الحيوية لتحقيق الاستدامة بقطاع الاستزراع السمكي.

يذكر أن منظمة "الفاو" نفذت 4 مشروعات في مجال المساعدات الفنية للجانب المصري، من أهمها مشروع المساعدة الفنية لمكافحة دودة الحشد الخريفية، ومشروع تقليل الفاقد والهدر من المحاصيل سريعة التلف مثل الطماطم، وتحديث استراتيجية الزراعة 2030، ومشروع منتدى الاستثمار، ومؤخرا تم الاتفاق على قيامها بتنفيذ المدارس الحقلية الإرشادية لصغار المزارعين والعاملين بقطاع الزراعة في مصر، وجاري تنفيذ مشروع المساعدة الفنية لإعادة تأهيل مراكز تجميع الألبان إلى جانب استمرار مشروع الطوارئ "الاكتاد"، والذي يسهم في استمرار دعم القوافل البيطرية.