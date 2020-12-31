 استقبال 229 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء بالشرقية - بوابة الشروق
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استقبال 229 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 1:10 م | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 1:10 م

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال لجان تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية، وسداد نسبة الـ25% المُقررة لجدية التصالح من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المُحددة، بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح ودفع رسوم الجدية حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وقال المحافظ، في بيان له اليوم الخميس، إن لجان تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية تلقت 229 ألفا و790 طلب تصالح، وتم تحصيل الرسوم المقررة عنها من أصحابها.

وأوضح محافظ الشرقية، تقديم كل التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في المخالفات واستكمال العمل بكل جدية وتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية.

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