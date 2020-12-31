محافظ جنوب سيناء يناقش تفعيل منظومة ميكنة خدمات المواطنين بالمحليات

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، لقاءً لمتابعة تفعيل منظومة تطوير وميكنة خدمات المواطنين بالمحليات، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام، ورؤساء المدن.

وجرى خلال اللقاء إطلاع رؤساء كافة مدن المحافظة، على المنظومة الإلكترونية للمراكز التكنولوجية، بالتعاون مع ممثلي وزارة التخطيط، تحت إشراف اللواء محمد عزى، المشرف على مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات.

وأكد محافظ جنوب سيناء على سرعة الجاهزية للبدئ في تطبيق العمل بالمنظومة الجديدة خلال المرحلة القادمة، وشدد على سرعة ادخال البيانات، مع الالتزام بتدريب الموظفين وتأهيلهم قبل البدء في تفعيل المنظومة، مما يساعد على انجاز العمل في أقصر وقت، ويحافظ على المال العام.

وقال المحافظ إنه بعد تفعيل المبادرة الذى أطلقها رئيس الجمهورية، والخاصة بالتحول الرقمي جعل مصر تواكب الدول العظمى في الشئون الإدارية الخاصة بالدولة.

كما وجه المحافظ خلال اللقاء رؤساء المدن بالاستعداد لعرض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022.