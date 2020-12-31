الكويت: حالة وفاة و286 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 934.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 286 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 150 ألفا و584.



وأشار المتحدث إلى وجود 47 مصابا يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.



وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 233 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 146 ألفا و517 حالة.