السجن المؤبد لأب قتل ابنه لإدمانه المخدرات والاعتداء على والدته بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، اليوم الخميس، حكمها في القضية رقم 23046 جنايات أبو حماد لسنة 2020، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد؛ لقتله ابنه بعدة طعنات في أنحاء متفرقة بالجسد، وذلك بالقرب من مصحة نفسية كان يُعالج فيها المجني عليه من إدمانه للمواد المُخدرة.

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة "أكرم ع." 36 سنة، مُسجل خطر سرقة ومُخدرات، مقتولًا بإحدى الطرقات القريبة من مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

وتبين العثور على الجثة بها عدة طعنات في أنحاء متفرقة بالجسد، وأن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليه، وتمكنت الأجهزة الأمنية في العاشر من رمضان، بإشراف العقيد مصطفى عرفة رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، ورئاسة الرائد محمد أسامة رئيس مباحث أول العاشر من رمضان، من ضبط المتهم داخل مسكنه بالمجاورة 36 بدائرة قسم شرطة أول العاشر.

وبمواجهة الأب، اعترف بما أسفرت عنه التحريات، وأنه قتل ابنه؛ لأن الأخير كان دائم التعدي على والدته، إذ استل سكينًا كان بحوزته وطعن ابنه عدة طعنات في أنحاء متفرقة بالجسد، قبل أن يضربه بحجر على رأسه، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.