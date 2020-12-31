ظهور منافس جديد للغاز الروسي مع بدء الضخ من حقل في بحر قزوين

بدأت أذربيجان التصدير التجاري للغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر "ممر الغاز الجنوبي" الذي تدعمه الولايات المتحدة، ما يساعد المنطقة على تنويع مصادرها من الغاز وتقليل الاعتماد على روسيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان مشترك لشركتي "بي بي" و"سوكار" الحكومية الأذربيجانية للطاقة، أنه بدأ اليوم الخميس ضخ الغاز المستخرج من مكمن شاه دنيز في بحر قزوين إلى إيطاليا واليونان وبلغاريا.

ويعمل الاتحاد الأوروبي منذ سنوات لتقليل الاعتماد على روسيا، التي توفر ما يعادل نحو ثلث إمدادات الغاز في المنطقة.

وقد تكلف مد "ممر الغاز الجنوبي" 33 مليار دولار، واستغرق بناؤه سبع سنوات. ويشمل الممر حقل شاه دنيز وأكثر من ألفي ميل من خطوط الأنابيب التي تربط بحر قزوين بأوروبا عبر جورجيا وتركيا.

وستواصل أذربيجان ضخ عشرة مليارات متر مكعبة من الغاز إلى أوروبا كل عام على مدار السنوات الخمسة والعشرين القادمة، منها ثمانية مليارات إلى إيطاليا، ومليار لكل من اليونان وبلغاريا.

ووفقا لتقديرات بي بي فإن شاه دنيز يمثل أكبر مكمن للغاز في البلاد، حيث يحتوي على نحو تريليون متر مكعب من الوقود وملياري برميل من المكثفات. وتعتزم أذربيجان تصدير الغاز إلى المزيد من الدول في أوروبا في المستقبل مع بدء الإنتاج من المزيد من الحقول في بحر قزوين.