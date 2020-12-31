 نيوزيلندا تقيم احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة كالمعتاد خلافا لكثير من دول العالم - بوابة الشروق
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نيوزيلندا تقيم احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة كالمعتاد خلافا لكثير من دول العالم

علم نيوزيلاندا
علم نيوزيلاندا
د ب أ
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 4:57 ص | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 4:57 ص

 تشهد نيوزيلندا اليوم الخميس عددا من المهرجانات الموسيقية الكبيرة وعروض الألعاب النارية في جميع أنحاء البلاد احتفالا بقدوم العام الجديد، وذلك على النقيض من الكثير من بقية بلدان العالم التي تواجه قيودا صارمة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومع عدم وجود حالات من مرض كوفيد 19 في المجتمع النيوزيلندي، تسير الأحداث على النحو المخطط له مع عدم وجود حدود للحشود أو غيرها من القيود الصحية.

وسيكون هناك عرض خفيف يتم إظهاره على معالم مدينة أوكلاند، أكبر مدن البلاد، قبل عرض الألعاب النارية الذي سيستمر لمدة خمس دقائق في منتصف الليل.

وأقيم بالقرب من مدينة جيسبورن أحد أكبر أحداث ليلة رأس السنة الجديدة وهو مهرجان للموسيقى واستمر لمدة ثلاثة أيام .

وفوجئ المحتفلون البالغ عددهم 20 ألف شخص عندما ظهر المدير العام للصحة الدكتور آشلي بلومفيلد، الذي كان يتابع الموقف يوميًا أمام الأمة خلال فترة إغلاق كوفيد-19 التي شهدتها البلاد، على الشاشة الكبيرة مع مقتطفات من رسائل السلامة.

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