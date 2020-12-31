دراسة: نصف مليون من أهالي ووهان الصينية مرجح إصابتهم بكورونا

أوضحت دراسة إحصائية، بعد الكشف على عينة من سكان ووهان بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد الأولى، أن 490 ألف شخص، من المرجح أنهم أصيبوا بالفيروس الرقم الذي يضاعف العدد المعلن عنه، رسميًا للإصابات بعشر مرات.
ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، عن مركز السيطرة الصيني للسيطرة على الأوبئة، قوله إن معدلات الأجسام المضادة بين سكان ووهان تبلغ 4.43% مقابل 0.44% فقط لأهالي بقية مدن ولاية هوباي الصينية ما يدل على احتواء ووهان الشديد للفيروس إبان انتشاره بالموجة الأولى.
وحللت الدراسة الدم لعينة مقدارها 34 ألف شخص حول ولايات الصين كهوباي، التي تضم ووهان ولايات بكين وشينغهاي وجواندونج وغيرها.
وقد كانت الحكومة الصينية، حتى الأحد الماضي، تضع الرقم الرسمي لعدد المصابين بالفيروس بووهان عند أكثر من 50 ألف إصابة.
وأوضحت الدراسة مدى اختلاف معدل الإصابات في ووهان عن المدن المحيطة بها، إذ بلغ عدد المصابين إحصائيًا في المدن المحيطة بووهان شخصين فقط من كل 12 ألف شخص.
وتعرضت الصين مسبقًا للكثير من الانتقادات حول إخفائها الأرقام الحقيقية للمصابين لديها، ما ردت عليه الصين بأن التأخر في إعلان بعض الأرقام كان بسبب الفوضى التى سببتها الموجة الأولى من الجائحة.
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