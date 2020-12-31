أكاديمية البحث العلمي: فتح باب دعم مشروعات التكنولوجيا الحيوية حتى 31 يناير

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التقدم لمشروعات تطبيقية ومشروعات نقل وتوطين تكنولوجيات المنتجات الحيوية ودعم التكنولوجيات البازغة وعلوم الصدارة في التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية دورة 2021، من خلال الإدراة التنفيذية لبرامج الاستراتيجية القومية للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية بمركز التعاون العلمي والتكنولوجي بالأكاديمية.

وأوضحت الأكاديمية أنه على جميع الباحثين بالمراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية والصناعات ذات الصلة التقدم بمقترحات مشروعاتهم التطبيقية في مجال الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية للحصول على الدعم المطلوب على أساس تنافسى للوصول بالمخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي والإنتاجي وذلك بالتعاون مع المؤسسات والشركات الإنتاجية بالقطاعين العام والخاص.

ويشمل البرنامج دعم مقترحات نقل التكنولوجيا سواء من الداخل أو الخارج من مراكز بحثية دولية ذات باع وخبرات في مجال إنتاج الخامات والمستحضرات الحيوية ذات التطبيقات الصناعية المختلفة بهدف الحصول على منتجات ومستحضرات بيوتكنولوجية في المجالات المختلفة وذلك بالتعاون مع المؤسسات والشركات الإنتاجية المصرية على أن يكون دور الشريك الصناعي واضح ومشاركته جادة.

وعلى الراغبين في التقدم الحصول على الشروط والنماذج الخاصة بذلك من مقر مركز التعاون العلمي والتكنولوجي، على أن يكون أخر موعد 31 يناير المقبل.