أبدى البرتغالي بيدرو كايشينا المدير الفني لفريق الشباب، رضاه عن نتيجة التعادل 1/1 أمام الهلال، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وقال كايشينيا عقب المباراة في تصريحات لقناة "السعودية الرياضية": "درسنا الهلال جيدا ولاحظنا أن ‏قوة الفريق تكمن في الأطراف وفي الكرات العرضية خاصة انطلاقات الثنائي سالم الدوسري واندري كاريلو و تمكنا من ايقافها".

وأضاف: "عندما تواجه فريقا قويا ومكتملا جدا مثل الهلال فالأمر يكون صعب خاصة مع النقص العددي وطرد أحد اللاعبين لذلك أشيد بالروح القتالية التي أبداها لاعبو فريقي".

وشدد كايشينيا على أن فريقه اغلق صفحة الهلال وبدأ الاستعداد لمواجهة الاتحاد بعد ثلاثة أيام.

ويحتل الشباب المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يتصدر الهلال ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة.