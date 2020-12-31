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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الخميس، مقطع فيديو يرصد احتفالات نيوزيلندا بدخول العام الجديد.

وتعتبر نيوزيلندا أول دولة في العالم تدخل العام الجديد 2021.