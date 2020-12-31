 بالفيديو.. نيوزيلندا أول دولة تدخل العام الجديد - بوابة الشروق
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بالفيديو.. نيوزيلندا أول دولة تدخل العام الجديد

نور رشوان
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 1:45 م | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 1:45 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الخميس، مقطع فيديو يرصد احتفالات نيوزيلندا بدخول العام الجديد.

وتعتبر نيوزيلندا أول دولة في العالم تدخل العام الجديد 2021.


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