 تقارير: ترامب أطلع على مزاعم برصد الصين مكافآت لقتل جنود أمريكيين بأفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقارير: ترامب أطلع على مزاعم برصد الصين مكافآت لقتل جنود أمريكيين بأفغانستان

د ب أ
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 7:50 ص | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 7:50 ص

أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اطلع على معلومات استخباراتية مزعومة تشير إلى أن الصين عرضت أموالا على جهات فاعلة غير حكومية في أفغانستان لمهاجمة الجنود الأمريكيين في البلاد.

ونشرت هذه المزاعم أمس الاربعاء، من جانب موقع أكسيوس الإخبارى وشبكة (سي إن إن) التليفزيونية نقلا عن مسؤولين بارزين في الحكومة، في تطور من المحتمل أن يزيد من توتر العلاقات الأمريكية مع الصين.

وذكر موقع أكسيوس أنه تم إطلاع الرئيس على المعلومات الاستخباراتية في 17 ديسمبر الجاري وأن المسؤولين يعملون على التحقق من صحة هذه المزاعم.

وفي الصيف الماضي، ترددت معلومات استخباراتية حول رصد روسيا مكافآت لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان وتسببت في موجة من الاضطرابات في واشنطن.

ومع ذلك، ينفى ترامب دائمًا هذه التقارير ويصفها بأنها "أخبار زائفة".

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