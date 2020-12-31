أسامة الأزهري معلقا على سب البعض لعام 2020: بمثابة تهجم على الخالق

علق الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، على سب البعض لعام 2020 خاصة وأنه كان عامًا صعبًا، بأن سب الأيام أمر محرم، مشيرًا إلى الحديث القدسي «لا تسبوا الدهر فأنا الدهر».

واستشهد خلال لقائه لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، بحديث نبوي شريف صحيح «قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار»، مضيفًا أن الإنسان عادة ما ينسب الأمور التي يستثقلها إلى الزمن.

وقال إن الزمن هو ظرف ووعاء خلقه الله، ولا يجوز أن يتعامل معه الإنسان باعتباره فاعلًا أو موجدًا للأحداث، موضحًا أن سب الزمن بمثابة تهجم على الخالق عز وجل.

وأوضح أن الصالحين لم يتجرؤوا على سب الزمان حتى عند فقدهم لأمور يحبونها، معقبًا: «الصالحون إذا فقدوا أمالاهم تفقدوا أعمالهم».