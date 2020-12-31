أعلى محكمة بهونج كونج تأمر بإعادة قطب الإعلام جيمي لاي إلى السجن

أعادت أعلى محكمة بهونج كونج قطب الإعلام جيمي لاي إلى السجن؛ ليواجه محاكمة بشأن اتهامات تتعلق بالأمن القومي، وألغت قرارا أصدرته محكمة أدنى درجة وصفه الإعلام الرسمي الصيني بأنه "غير معقول".

وقضت محكمة الاستئناف النهائي بأن جيمي لاي يجب أن يعود إلى الحجز بعد جلسة استماع عقدت اليوم الخميس في هونج كونج. وكانت محكمة أدنى درجة قد أفرجت عن مؤسس شركة "نيكست ديجيتال" من السجن الأسبوع الماضي بكفالة بلغت عشرة ملايين دولار هونج كونجي (1.3 مليون دولار أمريكي) ووضعته قيد الاقامة الجبرية بانتظار محاكمة العام المقبل.

وفي حين أن القرار يتجنب مواجهة مع بكين، فإنه يمكن أن يزيد القلق بشأن خطر السجن ما قبل المحاكمة للأشخاص المتهمين بموجب قانون الأمن القومي الشامل الذي سنته بكين في يونيو الماضي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وانتقد صحيفة "بيبولز ديلي" –وهي الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي الحاكم- القرار في مقال يوم السبت، محذرة من أن القضية يمكن أن تنقل إلى المحاكم في البر الرئيسي بموجب قانون الأمن.