بوريس جونسون متفائل إزاء عام 2021

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه متفائل بعام 2021 برغم "الكفاح الصعب" الذي سيواجهه البريطانيون خلال الأشهر القليلة المقبلة.



وذكر جونسون في رسالته بمناسبة العام الجديد، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الأقاليم الأربعة "لا تزال بعيدة" عن الحياة الطبيعية التي تتضمن "الذهاب إلى الحانة، والحفلات الموسيقية والمسارح والمطاعم أو مجرد الإمساك بأيدي أحبائنا".



لكنه قال إن "منارة الأمل تضئ" بفضل الموافقة الأخيرة على لقاح أسترازينيكا / أكسفورد،فيما تحدث بإيجاز عن العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج بلاده من التكتل.



وقال "نحن نعلم أن أمامنا صراعا شاقا لأسابيع وشهور، لأننا نواجه سلاسة جديدة من المرض تتطلب يقظة جديدة".



وأضاف: "لكن مع شروق الشمس غدا في عام 2021، لدينا يقين إزاء تلك اللقاحات، التي تم تطويرها في المملكة المتحدة التي تتمتع أيضا بحرية القيام بالأمور بشكل مختلف، وإذا لزم الأمر، بشكل أفضل من أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي".



وتابع: "(المملكة المتحدة) حرة في عقد صفقات تجارية في جميع أنحاء العالم وحرة في تعزيز طموحنا في أن نكون قوة علمية عظمى".



وأضاف أن بريطانيا تخطط للعمل مع دول أخرى حول العالم لاستخدام العلم والتكنولوجيا لمواجهة تغير المناخ والمساعدة في توفير فرص عمل.



كما استغل جونسون رسالته للإشادة بالعاملين في اخط الأول على أداء عملهم أثناء الجائحة، مثل العاملين بالمجال الطبي وعمال المتاجر وموظفي النقل والصيادلة.