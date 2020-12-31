 تكثيف قوات التأمين حول المقرات الكنسية في شمال سيناء تزامنا مع نهاية عام 2020 - بوابة الشروق
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تكثيف قوات التأمين حول المقرات الكنسية في شمال سيناء تزامنا مع نهاية عام 2020

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 2:43 م | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 2:43 م

كثفت قوات تأمين شمال سيناء من أعمال الرقابة حول المقرات الكنسية في مدينة العريش تزامنًا مع حلول آخر يوم في العام.

 

وشهدت كنيسة مارجرجس في العريش وبطريركية شمال سيناء في ضاحية السلام، ومقرات الاستراحات الكنسية في ضاحية المساعيد انتشارًا أمنيًا احتياطيًا، حيث تم وضع حواجز حول تلك المواقع ضمن أعمال التأمين.

 

وفي العريش، حرصت المحال التجارية ومحلات بيع الهدايا على توفير الهدايا المرتبطة بنهاية العام ومنها مجسمات "بابا نويل" وشجرة "الكريسماس"، وكذلك شهدت محلات بيع الحلويات إقبالًا كبيرًا، بينما لم تعلن الفنادق أو المنتجعات عن أي برامج احتفالية تتعلق بقضاء ليلة رأس السنة.

 


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