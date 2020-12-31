أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تقريرًا مفصلًا حول أهم إصدارات المرصد وتقاريره ومشاركاته، وأبرز الزيارات التي استقبلها والملفات التي تناولها بالدراسة والتحليل خلال عام 2020.



وذكر التقرير أن المرصد أصدر خلال هذا العام 5388 تقريرًا دوريًّا ما بين تقريرٍ يومي وأسبوعي ونصف شهري وشهري، بالإضافة إلى المجلة والتقرير الشهري المجمَّع اللذين يصدران عن المرصد.



وأضاف التقرير أن عدد المتابعات والأخبار التي أعدتها وحدات المرصد على صفحات التواصل الاجتماعي بلغت 900 منشور باللغة العربية و1660 منشورًا بـ11 لغة أجنبية، كما نشر المرصد 150 تقريرًا ومقالًا باللغة العربية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، إضافة إلى 464 آخرين باللغات الأجنبية.



وأشار التقرير إلى أن المرصد أصدر 36 كتابًا ودراسة على مدار عام 2020 والتي تناولت معظم الملفات التي يعمل عليها المرصد، كما أطلق 93 حملة توعويَّة بـ12 لغة، ونظَّم 25 ندوة وورشة عمل داخلية، و16 برنامجًا تدريبيًّا، لافتًا إلى أن المرصد استقبل 70 زيارة من شخصيات عامة محلية وعالمية وسياسيين بارزين، وممثلين عن منظمات دولية، وأنه شارك في أكثر من 35 فعالية محلية ودولية، و70 ظهورًا إعلاميًّا.



جدير بالذكر أن مرصد الأزهر الذي افتتحه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في 3 يونيو 2015 ليكون عين الأزهر الناظرة إلى العالم، قد واصل عمله خلال عام 2020 رغم جائحة «كورونا» التي ضربت العالم، وواصل مهامه في مكافحة الفكر المتطرف، ومتابعة أحوال الإسلام والمسلمين في أرجاء العالم، ودعم القضية الفلسطينية، ومساندة الأزمات والقضايا الإنسانية.