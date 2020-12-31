بشكل جديد ومبتكر، هنأت الشركة المصرية للاتصالات WE عملاءها بحلول العام الجديد 2021، عن طريق أغنية مصورة جديدة نشرتها على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "كل سنةWE " .. والتي حملت أمنيات وأحلام العام الجديد، بالإضافة إلى رسائل الشركة لعملائها والوعود بمزيد من التميز خاصة رسالة الشركة الجديدة "جاي معانا؟"

وقدمت الأغنية الجديدة مزيجا مبهرا من الألوان الغنائية المميزة، حيث جمعت بين فريق مسار إجباري، والمطرب محمد عدوية، والمطربة كارمن سليمان، ومغني الراب شاهين في لوحة فنية شبابية ومبهجة.