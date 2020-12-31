وزير من حزب ميركل يناشد المواطنين الاحتفال برأس السنة في أضيق نطاق

ناشد وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، مواطني بلاده التعقل في الاحتفال برأس السنة وذلك في إشارة إلى أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وفي تصريحات لصحف مجموعة (فونكه) الإعلامية الصادرة اليوم الخميس، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: "كلما انخفضت أعداد الإصابات بشكل أسرع، عاد اقتصادنا إلى التعافي مرة أخرى بشكل أسرع أيضا".

وأضاف التماير: "ولهذا علينا أن نتوخى الحذر الشديد خلال الأيام المقبلة ولاسيما في ليلة رأس السنة والعام الجديد، وأن نحتفل في أضيق نطاق لأنه بدون ذلك فإننا لا نهدد صحة إخواننا من البشر وحسب بل كذلك اقتصادنا أيضا".

وأعلن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات في ألمانيا اليوم أن مكاتب الصحة في البلاد سجلت 32 ألفا و552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة، فيما وصل عدد الوفيات الجديدة بمرض كوفيد-19 إلى 964 حالة، مقابل 32 ألفا و195 حالة إصابة جديدة و802 حالة وفاة جديدة تم تسجيلها في مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي.

وعزا المعهد الارتفاع الحالي في أعداد الإصابات والوفيات إلى تسجيلات لاحقة بسبب أيام العطلة في عيد الميلاد.