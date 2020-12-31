وزير التعليم يستعرض وسائل التعلم عن بعد لاستكمال المناهج من المنزل

عرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وسائل التعلم "عن بعد"، وهي القنوات التعليمية هي الوسيلة الرئيسية لنشر جميع المناهج وهي قناة "مدرستنا، والوزارة تضع الجداول أسبوعيًا لعرض المواد على هذه القنوات 1، وقناة "مدرستنا 2" والمخصصة لطلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية.



وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه توجد منصة "LMS " يوجد بها محتوي رقمي تفاعلي، والمكتبة الإلكترونية "ذاكر" متاحة من المرحلة الابتدائية للثانوية العامة، بالإضافة إلى حصول طلاب المرحلة الثانوية أجهزة تابلت وشرائح للدخول على الانترنت، ومكتبة إضافية للحصص الإلكترونية اسمها منصة "حصص مصر"؛ لمساعدة الطلاب على فهم أسئلة التقييم الجديدة لطلاب المرحلة الثانوية والشهادة الإعدادية.



وأكد أننا نستطيع استكمال العام الدراسي من خلال المنزل مع تغطية المناهج بدون محذوفات باستخدام الوسائل التعليمية المختلفة.



وأشار إلى أن الطلاب في مرحلة رياض الأطفال والصفوف من الأول للثالث الابتدائي ليس لديهم امتحانات وبالتالي ليس لديهم مشكلة، وناشد الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانوية العامة في استكمال المناهج من خلال التعلم عن بعد؛ استعدادا لامتحانات التي سيتم إجراؤها عقب العودة من إجازة نصف العام.