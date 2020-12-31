كوريا الجنوبية تعتذر عن الانتشار السريع لكورونا بسجن في سول

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اعتذرت وزارة العدل الكورية الجنوبية اليوم الخميس، عن الانتشار السريع لفيروس كورونا بين النزلاء والعاملين في سجن سول دونجبو في العاصمة.

وتأكد حتى الآن وجود أكثر من 790 حالة إصابة بالفيروس في السجن، فيما عزا نائب وزير العدل، لي يونج جو، الانتشار جزئيا إلى قلة التدابير الوقائية.

وجرى نقل ما يصل إلى 600 سجين إلى مؤسسات أخرى في الأيام الأخيرة. وهؤلاء الذين جاءت نتيجة تحاليلهم إيجابية للفيروس نقلوا إلى مكان منفصل.

وأشار يونج إلى وقف كل الزيارات للسجناء عبر البلاد لمدة الأسبوعين المقبلين، مضيفا تقييد أيضا الزيارات من المحامين.

ولن يتم السماح للحراس بمغادرة السجن وسوف يتم تعليق كل الخدمات التعليمية التي كانت تقدم للنزلاء مؤقتا.

وتعاملت كوريا الجنوبية حتى الآن بشكل جيد نسبيا مع الجائحة، ولكنها تشهد الآن موجة ثالثة من الإصابات.

وأمس الأربعاء سجلت السلطات 967 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 60 ألفا و740. بالإضافة إلى 21 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى إلى 900 بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.