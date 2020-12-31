الحكومة الهندية تطلب من الولايات والأقاليم الاستعداد لإطلاق حملة لقاح كورونا

طلبت الحكومة الهندية من جميع الولايات والأقاليم الاتحادية، ضمان الاستعداد بفعالية لإطلاق حملة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم الخميس.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن جميع حكومات الولايات والأقاليم الاتحادية ستخضع للجولة التجريبية التي من المقرر أن تنطلق في الثاني من يناير المقبل.

وأعلنت الهند تسجيل 21 ألفا و822 حالة إصابة جديدة بالفيروس و299 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الاصابات المؤكدة في البلاد إلى 10 ملايين و266 ألفا و674 حالة، والوفيات إلى 148 ألفا و738 حالة، بحسب أحدث إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز".

يشار إلى أن الهند حققت نجاحًا كبيرًا في تصنيع المعدات التي يرتديها الأطباء أثناء مواجهة كورونا من صفر في بداية الوباء إلى 1691 مصنعا حيث بلغت حاليا طاقة الإنتاج المليون، وزاد عدد المصنّعين لأجهزة التنفس الصناعي من ثلاثة في بداية الوباء إلى 25 الآن، أما بالنسبة للأقنعة يتم إنتاج ملايين الكمامات يوميا، مقابل 100 ألف في بداية الوباء.

كما أطلقت الهند برنامج شراكات لتسريع التجارب السريرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمعاهد الوطنية للصحة، وتشترك أيضا في آلية "كوفاكس" الدولية لتوزيع اللقاحات الملتزمة بإيصال 200 مليون جرعة.