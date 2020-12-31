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الجزائر تسجل 299 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 6:27 م | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 6:27 م
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 299 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 99 ألفًا و610 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الخميس، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2756.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 272 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 67 ألفًا و127.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 1.8 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 82 مليون إصابة.

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