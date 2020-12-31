محافظ المنيا يهنئ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بثقة الشعب

الدولة أنفقت 43 مليار جنيه في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في أولى اجتماعات المحافظ مع النواب، عقب انتهاء ماراثون الانتخابات وإعلان الأعضاء الفائزين بالمقاعد، حيث استعرض المحافظ خطط المحافظة المستقبلية ووضع أسس التعاون والتواصل خلال الفترة القادمة.

وقدم محافظ المنيا التهنئة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد، متمنيًا لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة؛ من أجل تحقيق الصالح للمواطنين من أهالي المحافظة، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق المصلحة العامة، داعيًا الله عز وجل أن يكونوا خير داعم للشعب الذي أولاهم تلك الثقة موجهًا التحية لأعضاء مجلس النواب السابقين على ما بذلوه من جهود خلال الدورة البرلمانية السابقة.

وقال القاضي إن كافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع نواب البرلمان والشيوخ، يعملون لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، مؤكداً أهمية التواصل المستمر لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية.

وأعلن أن الدولة أنفقت ما يزيد عن 43 مليار جنيه في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية على أرض المحافظة في كافة القطاعات، منذ عام 2014 حتى الآن، موجهًا الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم مُحافظات الصعيد عامة، ومحافظة المنيا على وجه الخصوص، كما قدم الشكر للسيد رئيس الوزراء على ما توليه الحكومة من اهتمام ودعم مستمر، ساهم في قفزة كبيرة في نسب تنفيذ ومعدلات الإنجاز على مستوى كافة القطاعات.

وأضاف أن المحافظة ستشهد مطلع العام الجديد انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، وهي (العدوة– مغاغة– أبوقرقاص– ملوي– ديرمواس)، وستكون البداية بمركز أبوقرقاص، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030.

وأوضح أنه وجه بضرورة المتابعة الميدانية لحصر الاحتياجات ومتطلبات المواطنين، بقرى المراكز الخمسة، مؤكداً تذليل كافة العقبات لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة.

واستعرض عددًا من الملفات والقضايا التي تشمل كافة الجوانب بالمحافظة، وعلى راسها ملف الصحة؛ للعمل على رفع كفاءة المستشفيات، وتوفير الكوادر الطبية للمستشفيات التي يوجد بها عجز، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد؛ لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

واستعرض محافظ المنيا، خلال اللقاء، موقف تنفيذ مشروعات قطاع الصحة والسكان، فمنذ عام 2014 يتم تنفيذ 88 مشروعاً بتكلفة 1.9 مليار جنيه، تم الانتهاء من 79 مشروعاً، وجار حالياً تنفيذ 9 مشروعات، بنسب تصل إلى 97%، حيث ساهمت هذه المشروعات في تعزيز قدرة القطاع الصحي بالمحافظة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تعزيز قدرة المحافظة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتم الانتهاء من مستشفى ملوى وتشغيلها كمُستشفى حجر صحي، كما تم تشغيل جزئي لمُستشفى سمالوط، وأصبح مستشفى ديرمواس جاهزًا للافتتاح، وجار تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد مُستشفى بني مزار، ومطاي، والعدوة، وتطوير مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل، وتطوير وحدات صحية بالقرى.

وحث النواب على دعوة المواطنين للتوقف عن البناء على الأرض الزراعية والتي تعد من اهم التحديات، حيث أنشات المحافظة إدارة جديدة للمتغيرات المكانية تحت إشراف نائب المحافظ، تقوم برصد ومتابعة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والإبلاغ عنها وإزالتها فورًا.

وصرح محافظ المنيا بأن التنسيق بين الأجهزة التنفيذية المحافظة ونواب البرلمان والشيوخ، يؤكد اكتمال كافة جوانب الديمقراطية، لإيجاد حلول للمعوقات التي تواجه المواطنين، والسعي للتخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وأهمية اقتحام المشكلات وحلها من جذورها والتواصل في كافة القطاعات، قائلًا: أنتم خير معين لي والفترة القادمة ستطلب بذل المزيد من الجهد، مشددًا على ضرورة توحيد جهود الجهازين التنفيذي والشعبي بوصفهما يمثلان جناحي التنمية، بما يعود بالنفع على أهالي المحافظة خلال المرحلة المقبلة.