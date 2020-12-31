قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الجهاز بصفة دورية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن الرئاسة التنفيذية للدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، للجهاز، تمنح دعمًا كبيرًا للجهاز والدور الذي يقوم به.

وأوضح أن الجهاز يمثل 98% من القطاع الخاص في مصر، والذي يوفر 77% من فرص العمل، مضيفًا أن 2% من أصحاب المشروعات الكبيرة يساهمون في القيمة المضافة بنسبة 53%.

ولفت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات إلى أن الـ98% المتبقية تمثل 43% نسبة المساهمة في القيمة المضافة، متابعًا أن الأمر يحتاج جهدًا لتنفيذه بشكل أكبر وزيادة المشاركة في الناتج القومي المحلي، وتوزيع الدخل بشكل أكثر عدالة.

وذكر أن الجهاز يعمل على خلق فرص عمل أكبر وتحسين الدخل لمجموعة أكبر من الناس، قائلًا إن الجهاز يصل إلى العملاء من خلال مكاتبه المنتشرة على مستوى الجمهورية أو شركاء التنمية.