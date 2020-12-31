محافظ كفر الشيخ يقرر منع التجمعات والاحتفالات

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على متابعة تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية، ومنع كافة أشكال الاحتفالات، حرصًا على صحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة.



وقال نور الدين إنه شكل غرفة عمليات، برئاسة اللواء ياسر حفناوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمتابعة الالتزام بغلق المحال، ومنع كافة أشكال الاحتفالات برأس السنة، مضيفًا أنه كلف رؤساء المدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بتنفيذ كافة الإجراءات، التي سبق وأن تم اتخاذها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء بكل دقة وحزم.



وأوضح أنه وجه بمتابعة ارتداء الكمامات واتباع الإرشادات الخاصة بها، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، والتشديد على المواطنين كبار السن، وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة وغيرها، تجنب أماكن التجمعات، وضرورة ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات سواء مآتم أو أضفراح، واحتفالات، والتشديد على سائقي المواصلات العامة بارتداء الكمامات من قبل الركاب، واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، موجهاً مديرية الأوقاف بحث المواطنين على المنابر بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وتجنب الاجتماعات ومراعاة التباعد الاجتماعي.



وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين، بكيفية الوقاية من المرض، واتخاذ الحيطة والحذر في كافة الأماكن، مشيراً إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة في حالة متابعة مستمرة، للتعامل الفوري مع أي مستجدات تتعلق بتداعيات فيروس كورونا على مستوى المحافظة، مطالباً مواطني كفر الشيخ بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الإرشادات الصحية وطرق الوقاية.