بابا الفاتيكان يلغي قداسات رأس السنة لأسباب صحية

أعلن الفاتيكان اليوم الخميس، أن الحبر الأعظم فرنسيس الأول ألغى قداسين مقرران في رأس السنة جراء آلام في العصب الوركي.



وكان من المقرر في البداية أن يتلو فرنسيس الأول 84 عامًا، صلاة مسائية في كاتدرائية القديس بطرس عشية رأس السنة وعادة ما يليها ترنيمة الشكر "تي ديوم".



وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن الكاردينال جيوفاني باتيستا ري سوف يحل محل البابا عشية رأس السنة.



وفي اليوم الأول من السنة الجديدة سوف يرأس وزير الخارجية الكاردينال بيترو بارولين قداس رأس السنة في كاتدرائية القديس بطرس في الصباح بدلا من فرنسيس الأول.



وسوف يعود فرنسيس الأول لأداء صلاة أنجيلوس عصر الأول من يناير في مكتبة الفاتيكان، بحسب بروني.



والقداسات ليست مفتوحة أمام الجمهور العام جراء جائحة فيروس كورونا.