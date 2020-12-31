السودان: هجوم مطار عدن لن يثني الحكومة اليمنية الجديدة عن القيام بواجباتها

أدانت وزارة الخارجية السودانية، بأشد العبارات الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء 30 ديسمبر 2020 على مطار عدن في الجمهورية اليمنية الشقيقة، لحظة وصول الطائرة التي تقل رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى الأبرياء.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، قال بيان صادر من الخارجية إن هذا العمل الإرهابي يستهدف الخطوات الإيجابية التي تحققت بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وتنفيذ الشق العسكري بموجب اتفاق الرياض الرامي لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.



وأضاف البيان أن السودان على قناعة تامة بأن هذا الهجوم لن يثني الحكومة اليمنية الجديدة عن القيام بواجباتها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة اللحمة بين الأشقاء في اليمن بما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق.



وجدد البيان وقوف السودان إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، وأعرب عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته للجرحى بعاجل الشفاء.



وتعرض مطار عدن الأربعاء، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي خلف، حسب بيانات وزارة الصحة اليمنية، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.



وحمل وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تدعمها السعودية، معمر الإرياني، قوات الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.