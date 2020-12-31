 هندوس باكستان يحتجون على مقتل 11 باكستانيًا هندوسيًا في الهند - بوابة الشروق
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هندوس باكستان يحتجون على مقتل 11 باكستانيًا هندوسيًا في الهند

باكستان - ارشيفية
باكستان - ارشيفية
إسلام آباد - أ ش أ
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 8:03 م | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 8:03 م

احتجت الجالية الهندوسية في باكستان اليوم الخميس على مقتل 11 باكستانيا هندوسيا في الهند.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن الجالية حثت الأمين العام للأمم المتحدة على اتخاذ إجراء لفشل الحكومة الهندية في إجراء التحقيق حول القضية.

جاء ذلك خلال احتجاج المنظمة الهندوسية (آل هندو بنجايت بالميك سبها باكستان) أمام مقر وزارة الخارجية الباكستانية بعاصمة إسلام آباد اليوم. ونظم العشرات من أفراد الجالية الهندوسية مظاهرة أمام وزارة الخارجية، وحملوا لافتات تدين عمليات القتل الغامضة وطالبوا بالعدالة، وألقى كل من رئيس المنظمة الهندوسية "بونديت تشانا لال" والأمين العام "أوم باركاش نارين" ورئيس منطقة روالبندي "ديليب كومار"، ومن الشخصيات البارزة الأخرى "جبران جيل ماشي" ومحامي "آغا مجيب" كلمة أمام تجمع الناس. فيما ردد المتظاهرون هتافات ضد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وطالبوا الحكومة الهندية بضمان تحقيق عادل في القضية.

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