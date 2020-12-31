وزير الدفاع البريطاني: يمكننا توصيل 100 ألف جرعة من لقاح كورونا يوميا

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الخميس، إن قوات الجيش البريطاني تستطيع توصيل 100 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا يوميا، إذا لزم الأمر؛ ما يساعد على تحصين ملايين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالوباء، قبل الربيع.

وأضاف بن والاس، في حديث لمحطة "راديو تايمز" الإذاعية، أنه أمر بالفعل 130 من المخططين العسكريين والموظفين، بالعمل مع السلطات الصحية على تكثيف جهود توصيل اللقاح، مؤكدا أنه من الممكن أن يستعين بعدد آخر من الموظفين لتنظيم توصيل اللقاح نفسه، قائلا: "لدي خطط أيضا لما يزيد عن 250 فريقا متنقلا من الموظفين المدربين طبيا، يمكنهم الخروج والمساعدة في توصيل اللقاح في كل أنحاء البلاد".

وتابع: "يمكننا توصيل أكثر من 100 ألف جرعة لقاح يوميا، إذا طالبت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بذلك"، وفقا لوكالة رويترز.

يشار إلى أن بريطانيا أعطت الضوء الأخضر، أمس الأربعاء، للبدء في استخدام لقاح كورونا الذي طورته جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا، وستبدأ في استخدامه بالفعل، الاثنين المقبل؛ ليكون ثاني لقاح تستخدمه البلاد بعد "فايزر-بيونتك".