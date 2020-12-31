موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الدوري

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي،قائمة اللاعبين التي تدخل معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق وادي دجلة، والمحدد لها السابعة والنصف مساء غدٍ على ملعب «الأهلي we السلام» ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري.

وضمت القائمة كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

خط الوسط: أحمد رمضان بيكهام، حمدي فتحي، وليد سليمان، حسين الشحات، اليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، محمد شكري، عربي بدر، عبدالرحمن مانو، زياد طارق.

خط الهجوم: صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، محمد شريف.