ميركل في كلمة العام الجديد: كورونا جعل عامي الأخير في المنصب هو الأصعب

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن عام 2020 كان الأصعب على الإطلاق خلال قيادتها ألمانيا على مدى 15 عامًا؛ بسبب فيروس كروونا، إلا أن بدء التطعيم للوقاية من الفيروس يجعل عام 2021 يبشر بالأمل.

ونددت ميركل، في كلمتها بمناسبة العام الجديد، مساء الخميس، بالاحتجاجات المعارضة لإغلاق المؤسسات وإجراءات العزل العام، موضحة أنها سوف تتلقى اللقاح عندما يكون متاحًا على نطاق واسع.

وأضافت أنه خلال تسعة أشهر ستجرى الانتخابات البرلمانية ولن تترشح لها مرة أخرى، وبالتالي فإن هذه الكلمة ستكون الأخيرة لها بمناسبة العام الجديد.

وتابعت: «أظن أنني لا أبالغ عندما أقول، إنه لم يحدث قط على مدة الخمسة عشر عامًا الماضية أن كان العام المنصرم بهذا القدر من الثقل، ولم يحدث قط، رغم كل المخاوف وبعض الشكوك، أن كان تطلعنا إلى العام الجديد بهذا القدر من الأمل».