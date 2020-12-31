تشكيليون سعوديون يجسدون تراث المملكة في معرض فني بالدمام

يشارك 37 فنانا تشكيليا في المعرض الفني "الريشة الذهبية"، والذي يفتتح غدا الجمعة، بالدمام في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

وقال مصطفى درويش، المشرف علي تنظيم المعرض، في تصريحات هاتفية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الخميس، إن الريشة الذهبية هو معرض لـ "الفن التشكيلي الشامل" وسيستمر لـ 10 أيام، وتلك هي دورته الأولى، ومن المقرر أن يقام ثلاث مرات في العام برعاية عبدالعزيز خالد الحميدان، رئيس مؤسسة تسكين لخدمات الضيافة.

وأشار إلى أن المعرض يأتي في إطار السعي لتعظيم دور مجتمع الاقتصاد والأعمال في دعم وإثراء المشهد التشكيلي السعودي، وكتقدير لدور الفنون التشكيلية في خدمة المجتمع.

ولفت إلى أن الأعمال المقدمة بالمعرض من لوحات ومنحوتات، تتناول تراث المملكة العربية السعودية وطبيعتها الخاصة، ومعالم تاريخها وحاضرها، والحياة اليومية للإنسان السعودي، وهي تمثل جميع المدارس الفنية في كل مجالات الفنون التشكيلية.

وأشار إلى أنه يقام علي هامش المعرض مهرجان "المرسم الحر " والذي يتبارى فيه المشاركون في تقديم فنونهم عبر الرسم المباشر.

وتضم قائمة المشاركين بالمعرض من الفنانين والفنانات الأميرة العنود بنت عبدالله آل سعود، ومنير منصور الحجي، وفاطمة الدهمش، وعبدالعظيم آل شلي، وحسين المصوف، و الفنانة الفلبينية بوتين بوتا وآخرين .