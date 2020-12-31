 نقيب الصحفيين يطالب بعدم التسرع في نشر أخبار الحالة الصحية للمواطنين والشخصيات العامة - بوابة الشروق
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نقيب الصحفيين يطالب بعدم التسرع في نشر أخبار الحالة الصحية للمواطنين والشخصيات العامة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 8:48 م | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 8:51 م

وجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين نداء لكل الزملاء الصحفيين والإعلاميين المسؤولين والعاملين بالإصدارات الصحفية والمواقع الإلكترونية والقنوات التليفزيونية والإذاعية، بعدم التسرع في نشر أي أخبار تتعلق بالحالة الصحية لعموم المواطنين المصريين والشخصيات والرموز العامة، بدون الاستناد لتقارير طبية معتمدة ومشار إليها في مضمون هذه الأخبار.

وأوضح نقيب الصحفيين أنه واثق من التزام كل الزملاء بهذه القاعدة المهنية الأخلاقية، تجنبا لإثارة الخوف والهلع لدى من يتم نشر أحوالهم الصحية بدون توثيق وبين عائلاتهم وأصدقاءهم ومحبيهم، في وقت هم فيه جميعا أحوج ما يكونون إلى الاطمئنان والهدوء للتعامل مع الجائحة التي أصابت ذويهم ويواجهها العالم كله.

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