 ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالزاوية الحمراء - بوابة الشروق
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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالزاوية الحمراء

عاطف محمود:
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 4:12 م | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 4:12 م

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على عصابة سرقة السيارات بمنطقة الزاوية الحمراء، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، بإحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

 

كان قسم شرطة الزاوية الحمراء تمكن من ضبط عاطل مقيم بمحافظة القليوبية أثناء استقلاله سيارة مُبلغ بسرقتها بمديرية أمن الجيزة، وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة، وبمواجهته اعترف باشتراكه مع سمكرى سيارات، فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات.

 

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الثانى، الذى أكد ما جاء بأقوال المتهم الأول، وأضافا باشتراكهما فى ارتكاب 6 وقائع سرقة سيارات، وتم بإرشادهما ضبط متحصلات نشاطهما الإجرامى من السيارات، وأجزاء من سيارة أخرى، حيث أقروا بتقطيعها لبيعها كقطع غيار.

 


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