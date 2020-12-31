استقرار البورصة في تعاملات نهاية العام

أنهت البورصة التعاملات اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع والعام 2020، على استقرار، بميل نحو اللون الأحمر، حيث خسر المؤشر الرئيسي آي جي إكس 30 نحو 0.2%، ووصل إلى مستوى 10845 نقطة.

وكانت مكاسب المؤشر أمس تجاوزت 1% في وقت تراجعت فيه معظم الأسواق العالمية.

وبينما أغلقت البورصة اليابانية أبوابها اليوم، تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس، إذ يسوي المستثمرون مراكز في اليوم الأخير للتداول هذا العام بينما ضعفت المعنويات بسبب إجراءات العزل العام الواسعة النطاق في بريطانيا وأنباء عن أن الولايات المتحدة رفعت رسوما على بعض منتجات الاتحاد الأوروبي.

وأحجام التداول هزيلة، في ظل غياب العديد من المتعاملين عشية العام الجديد وإغلاق بورصات أوروبية رئيسية.

وسجل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية انخفاضا بنسبة 3.8% في 2020، ليتراجع في الأداء مقارنة مع الأسهم في آسيا ووول ستريت التي ارتفعت قرب مستويات قياسية خلال التعاملات، إذ تتعرض السوق لضغوط بسبب ارتفاع سريع في الإصابات بفيروس كورونا، وكذلك مخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأنهى المؤشر داكس الألماني 2020 على مكسب 3.5% يوم الأربعاء عند ما يقل بقليل عن أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما انخفض المؤشر القياسي الإيطالي ميب 5.4% في العام.

وفي تعاملات ضعيفة، تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.5% وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7%. وسيغلق المؤشران في وقت مبكر يوم الخميس.

وانخفضت أسهم الشركات الفرنسية "إيرباص" و"سافران" وشركتي صناعة المشروبات الكحولية "بيرنو ريكار" و"ريمي كوانترو" نحو 1% بعد أن قالت الحكومة الأمريكية إنها سترفع رسوما على منتجات أوروبية تشمل مكونات الطائرات والنبيذ من فرنسا وألمانيا.