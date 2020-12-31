قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن «السياسة درب خطير ومتلون ولا يمكن توقع حساباته في النهاية»، لافتًا إلى أن جائزة نوبل التي حصل عليها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للحرب وليست للسلام.

وأضاف الفقي، خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن «آبي أحمد منح شعورًا بالتفاؤل والتوفيق بين القوميات العرقية في إثيوبيا والقبائل لكن الأمر انتهى إلى حرب أهلية حقيقية»، منوهًا إلى أن «موقفه كان متخاذلا وغير كريم وغير صادق مع مصر في أزمة سد النهضة».

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي أحد الأشخاص الذين هبطت أسهمهم خلال عام 2020، مضيفًا أن «أحمد» دخل حربًا عسكرية مع السودان على الحدود بسبب تدفق اللاجئين.

وأشار رئيس مكتبة الإسكندرية إلى أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من الأشخاص الذين هبطت أسهمهم خلال عام 2020، قائلًا إن الوضع كان سيختلف بالنسبة لترامب لو أجرى الانتخابات الرئاسية في أوائل 2021.

وتابع: «عندما اهتم بأزمة سد النهضة وهو موضوع فرعي بالنسبة لدولة كبرى كأمريكا خلى قلبي يحن شوية، لكن ترامب نمط قذافي أمريكي، وكان خارجًا عن حدود الأعراف ويفعل أشياء غير متوقعة»، مؤكدًا أن الرئيس المنتهية ولايته سيظل نموذجًا خاصًا بين الرؤساء الأمريكيين.