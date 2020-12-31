كل عام يمضي يبرز رابحين وخاسرين، في الرياضة، ولكن عام 2020 كان مميزًا للكثير من اللاعبين، وجاء مخيبًا لآمال البعض منهم أيضًا.



وفي مجالات الأعمال، وفي هذه السطور نستعرض أهم الرابحين والخاسرين في عام 2020 في لعبة كرة القدم من اللاعبين والمدربين، وفق ما نشره موقع "GIVEMESPOR" الرياضي.



الفائزون



دومينيك كالفيرت لوين



حوله كارلو أنشيلوتي إلى أحد أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل في أول ظهور له في إنجلترا.



جاك جريليش



لعب جريليش دورًا محوريًا في الحفاظ على تقدم أستون فيلا، واستمر في تسليط الضوء على دورى الدرجة الأولى.



"خمسة أهداف وستة تمريرات حاسمة" بالفعل هذا المصطلح أجبره على الانضمام لفريق جاريث ساوثجيت أيضًا.



إرلينج هالاند



توج هالاند بجائزة الفتى الذهبي لعام 2020، وجاء انتقال هالاند إلى بوروسيا دورتموند ثماره، حيث سجل النرويجي 23 هدفًا في الدوري الألماني حتى الآن.



هاري كين



غاب كين عن في 2020 لمدة ستة أشهر بسبب الإصابة، لكنه أنهى العام الذي يُقال عنه أنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.



برونو فرنانديز



ساهم البرتغالي مع مانشستر يونايتد في تسجيل 18 هدفًا و14 تمريرة حاسمة منذ وصوله في يناير الماضي.



كريستيانو رونالدو



لم يقتصر الأمر على حصوله على لقب أفضل لاعب في القرن، ضمن حفل توزيع جوائز جلوب سبورت في وقت سابق من هذا الأسبوع، بل عاد رونالدو إلى أفضل حالاته برصيد 41 هدفًا، وأبعد أي اتهامات بأنه يتباطأ، كما فاز بالدوري الإيطالي.



جوردن هندرسون



أصبح هندرسون أول قائد لليفربول منذ 30 عامًا يفوز بالدوري، ومع ذلك تم التأكيد أيضًا على أهميته لفريق يورجن كلوب عندما كان غائبًا، مما قدم تذكيرًا آخرًا بمدى أهمية اللاعب الإنجليزي في خط وسط الأبطال.



روبرت ليفاندوفسكي



هذا العام يخص مهاجم بايرن ميونيخ، إذ توج ليفاندوفسكي بلقب أفضل لاعب للرجال من الفيفا، وساهم في الحصول البافاريين على الثلاثية وسجل 45 هدفًا في 40 مباراة.



الخاسرون



دوني فان دي بيك



كان من المفترض أن يكون انتقال الهولندي إلى مانشستر يونايتد بمثابة فرصة كبيرة له، لكن ليس من الواضح ما إذا كان أولي جونار سولشاير يريده حتى، إذ لقد لعب في الدوري الدوري مباراتين فقط.



فرانك لامبارد



في نهاية عام 2020 أصبح لامبارد من بين المرشحين للإقالة في الدوري الإنجليزي، إذ دعمه رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي بأكثر من 200 مليون جنيه إسترليني في الصيف، لكن تشيلسي فاز فقط بسبع مباريات من أصل 16 مباراة في الدوري هذا الموسم.



مايكيل أرتيتا



وبالحديث عن ذلك، فقد عانى أرتيتا في جميع أنحاء العاصمة من عام أكثر صعوبة.



انتصاران أخيران خففا الضغط على المدرب الإسباني، لكن حظوظه تراجعت بسبب تراجع آرسنال إلى مراكز متأخرة في الدوري، ويبدو أنه من الممكن أن يخوض معركة هبوط في عام 2021، رغم أنه فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.



توماس توخيل



المدير الفني لباريس سان جيرمان، أقيل من منصبه مع نهاية العام، وهو ما يؤكد بكل المقاييس أنه كان علامة على عام سيء.



رونالد كومان



يواجه المدير الفني الهولندي لبرشلونة ضغوطًا هائلة، بعد تراجع البلوجرانا إلى المركز السادس في الدوري الإسباني.



ليونيل ميسي



لقد تأثر أداء الأرجنتيني كثيرًا، فقد سجل 26 هدفًا في عام 2020، وهي حصيلة ضعيفة لنجم البلوجرانا.