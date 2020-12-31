 الصين توافق على استخدام أول لقاح لفيروس كورونا من سينوفارم - بوابة الشروق
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الصين توافق على استخدام أول لقاح لفيروس كورونا من سينوفارم

د ب أ
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 5:25 ص | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 5:25 ص

وافقت الصين اليوم الخميس، على الاستخدام المشروط لأول لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي طورته شركة الأدوية المملوكة للدولة "سينوفارم".

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