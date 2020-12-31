الصين توافق على استخدام أول لقاح لفيروس كورونا من سينوفارم

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وافقت الصين اليوم الخميس، على الاستخدام المشروط لأول لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي طورته شركة الأدوية المملوكة للدولة "سينوفارم".