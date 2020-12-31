رئيسا الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية يهنئان العالم بالعام الجديد

- البابا تواضروس: نصلي من أجل الذين رحلوا عن العالم في أزمة كورونا.. ونثق في لله بلا حدود..



- رئيس الإنجيلية: الميلاد طمأنينة وسط سيطرة الخوف من كورونا..



قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس: "العالم يمر الآن بأزمة مستمرة منذ شهور، ولكننا واثقين أننا جميعا في يد الله وثقتنا بلا حدود، وكل ما يصنعه الله هو جيد، وأن أعمال الله كثيرة جدا ونقدم عليها الشكر في كل وقت، ومنه وبه جميع الأشياء".



وأضاف خلال فيديو للتهنئة بمناسبة العام الميلادي المجيد، أن عين الله على الإنسان من أول العام إلى آخره، وأنه هو ضابط الكل.



وتابع "نصلي من أجل أحبائنا الذين رحلوا عن العالم، وكذلك نصلى من أجل شفاء المصابين، والله يعطيهم الصحة الكاملة".



وشدد البابا، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الكاملة من أجل الحفاظ على الصحة وهي أغلى حاجة، وأنه لابد أن نثق في وعد الله، مضيفا: "سنة جديدة ممتلئة من الفرح والخير والمحبة يعطى الله فيها الصحة والحماية والسلامة ويبارك في كل عمل الإنسان يصنعه في كل شيء".



وكانت قد أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، إقامة قداسي عيدي الميلاد المجيد والغطاس بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد لا يزيد على عشرين شخص، وذلك في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وفي ظل استمرار تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك القرار لكنائس القاهرة والإسكندرية اعتبارًا من 26 ديسمبر وحتى 31 يناير، وبالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية الباقية، فيقرر الأب المطران أو الأسقف كلٌّ في إيبارشيته ما يناسبه.



وهنأ رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر الدكتور القس أندريه زكي، المصريين، بحلول العام الميلادي الجديد، واحتفالات عيد الميلاد المجيد.



وقال في رسالة، إن 2020 من الأعوام الصعبة، ولكن تأتي رسالة الميلاد كرسالة طمأنينة في هذا الوقت الصعب الذي يسيطر فيه الخوف بسبب فيروس كورونا.



ودعا، الجميع إلى التمسك بكلمة الله التي تحمل رجاءً أغنى بكثير من التحديات التي يواجهونها، مصليا أن يراجعوا علاقتهم مع الله، وأن يسلم الجميع له دون غيره.



وأوضح أن الميلاد ليس فقط فرصة لتوبة شخصية، بل أيضًا فرصة لعمل الرحمة للذين يحتاجون أمل، مصليا أن يحفظ الله بلادنا وأن يعضد حكمة للرئيس والحكومة.



ومن المقرر أن تحتفل الطائفة الإنجيلية بمصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد يوم 5 يناير السابعة مساء بكنيسة قصر الدوبارة، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، كما قررت أن يقتصر الحضور على أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، على أن يذاع الاحتفال على القنوات الفضائية المصرية والمسيحية، والبث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقرر المجلس الإنجيلي العام، تعليق كافة الاجتماعات والاحتفالات والنهضات والأنشطة في جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، حتى الجمعة 15 يناير.