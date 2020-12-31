قامت مديرية تموين البحيرة، اليوم الأربعاء، بشن حملات مكثفة على الأسواق لضبط المتلاعبين بأموال الدعم، وحقوق المواطنين.



وبدأت الحملات من إدارة رشيد التموينية بالقيام بحملة فجرية على المخابز، أسفرت عن تحرير خمس محاضر منها 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعقب ذلك انطلاق حملة أسواق صباحية، أسفرت عن تحرير عدد سبعة محاضر لمخابز سياحية لإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف.

كما قام تموينّ المحمودية بشن حملة مشتركة مع الطب البيطري للمرور على الأسواق والوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين واللوائح التموينية أسفرت عن تحرير أربعة محاضر لمحال جزارة للتلاعب بصحة المواطنين، وبيع لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي، حيث تم ضبط محل جزارة لحيازته وعرضه للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المسؤل للعرض على النيابية، والتحفظ على المضبوطات.



كما تم تحرير محضر لمحل جزارة لعدم تمكين مأمور الضبط لتأدية عملهم على الوجة الأكمل، وتم ضبط عدد 2 محل مواد غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة.

تم تحرير المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم العرض علي النيابة العامة المختصة.