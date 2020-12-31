الزراعة: تجاوز الصادرات 5 ملايين طن لأول مرة

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن هذا العام رغم ظروف تفشي فيروس كورونا وارتباك حركة النقل والتجارة الدولية بنسبة تصل إلى ٣٠%.



وأشاد القصير بالجهود التي بذلها رجال الحجر الزراعي خلال هذا العام لتسهيل إجراءات التصدير ومواصلة العمل على مدار الساعة سواء في المزارع أو الموانئ ومحطات التصدير.



وقال إن عام كورونا شهد فتح 11 سوقا جديدة أمام منتجاتنا الزراعية أهمها السوق الياباني وتوقيع بروتوكول لتصدير المانجو المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي يؤكد على جودة المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الطلب عليها من كل دول العالم.



وأكد وزير الزراعة أن الصادرات بلغت 5 ملايين و65 ألفا و325 طنا من المنتجات الزراعية بما يعادل 2,1 مليار دولار حوالي 33 مليار جنيه مصري الأمر الذي يسهم في دعم الاحتياطي بالنقد الأجنبي.



وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، البنجر، الرمان، العنب، البطاطا، المانجو، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الفلفل.



وذكر أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و 542 ألفا 947 طنا، بالإضافة إلى تصدير 682 ألفا و275 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 428 ألفا و919 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البنجر المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 344 ألفا و 970 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 139 ألفا و59 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 100 ألف و471 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السابع بإجمالي 94 ألفا و142 طنا، يليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 51 الفا و 729 طنا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 الفا و 315 طنا، بينما حصل الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 32 الفا و 516 طنا، وحصلت الفاصوليا على المركز الحادي عشر بإجمالي 25 الفا و 220 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 8987 طنا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 4669 طنا.