عدد الشركات الألمانية في روسيا يتراجع بـ 7% هذا العام

انخفض عدد الشركات الألمانية العاملة في روسيا، بنسبة 7% على أساس سنوي، وسط تصاعد التوترات السياسية والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

ووفقا لغرفة التجارة الألمانية الروسية، فإن عدد الشركات الألمانية أو التي تمثل شركات تستخدم رأس مال ألماني ومسجلة لدى سلطات الضرائب الروسية بلغ 3971 بنهاية عام 2020 ، بتراجع بـ 303 شركات عن عام 2019.

وبالإضافة إلى الجائحة، أدت العلاقة السياسية المتوترة بين برلين وموسكو إلى تذبذب ثقة الشركات. كما فرض الاتحاد الأوروبي وروسيا العديد من العقوبات والعقوبات المضادة على كل منهما الآخر.

ووفقا لبيانات الغرفة، فإن الاقتصاد الألماني لا يزال يواصل الاستثمار بكثافة في أكبر دولة في العالم من حيث المساحة.

ورغم هذا، يتواصل اتجاه مغادرة الشركات الألمانية لروسيا. وأوضحت الغرفة أنه منذ عام 2011 انخفض عدد الشركات بأكثر من الثلث، أو بأكثر من ألفين.